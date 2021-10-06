’İnanılmaz bir keşif yaptık’ diyerek duyurdular: Tam 1300 yıllık...

"KAYAK TAHTALARININ HİKAYESİ BİLİNMİYOR"

Yayınlanan makalede, kayak tahtaların hikayesini anlamaya çalışmanın zor olduğu ifade edilerek, "1300 yıl önce Digervarden Dağı'nda neler olduğunu anlamaya çalışmak, bu noktada spekülasyondan öteye gidemiyor. Birkaç olası senaryo var. Bir avcı kayakları geride mi bıraktı? Belki ani bir kar yağışı onları kara gömdü? Muhtemelen avcı, geri geldiğinde yolu bulabilmeyi kolaylaştırmak için kayakları karda dik olarak yerleştirirdi. Belki de küçük bir çığ düşmüş olabilir" denildi.