İngiltere’de petrolün ardından yeni kriz! Kendi dişlerini çekiyorlar

"Bir şeyler yemek acı veriyor. Sandviç yiyemiyorum örneğin. Yemeğimi parçalara ayırmam gerekiyor.

"Geldiğim nokta nedeniyle gülümsemeyi bıraktım, özgüvenimi yitirdim ve her gün ağrı kesici almak zorunda kalıyorum.

"Nasıl konuştuğum konusunda da paranoyaklaşıyorum çünkü kelimelerin ağzımdan düzgün bir şekilde çıkmadığını biliyorum." idare etmem gerektiğini söylediler.



'RUTİN KONTROL RANDEVULARINI KABUL EDEMİYORUZ'

Watts'ın bahsettiği, diş hekimlerinin Ulusal Sağlık Sistemi'ne çalışmayı bırakması, diş hekimi Dr. Meetal Patel'i de endişelendiriyor.

Norfolk bölgesinde bir kliniği olan Patel "Bu şekilde çalışmak çok ama çok zor" diyor ve ekliyor:

"Her geçen gün daha fazla diş hekimi özel çalışmaya başlıyor. Yanınızda çalışanların maaşlarını yatırabilmek ve ekipman maliyetlerini karşılayabilmek için başka bir şansınız yok.

"Daha fazla özel iş yapmaktan başka çaremiz yok.

"Şu anda bir kliniğin sadece Ulusal Sağlık Sistemi üzerinden gelen hastaları kabul ederek ayakta kalmasının bir yolunu göremiyorum.