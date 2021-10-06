Interpol Suriye’yi yeniden kabul etti

ULUSLARARASI Kriminal Polis Teşkilatı (
Interpol), Suriye
'de Esad rejimini yeniden üyeliğe kabul etti. Esad rejimine teşkilatın küresel iletişim ağına erişim izni verildiği belirtildi. Karar ile birlikte, sürgündeki muhalifler tutuklanma ve hatta işkenceye maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bunun yanı sıra Esad rejiminin Interpol iletişim ağına erişim sağlayabilecek olmasının Suriyeli mültecilerin iltica süreçlerine zarar verebileceği ifade ediliyor. İletişim kanalı rejime muhaliflere "kırmızı bülten" çıkarma imkanı sağlayacak.