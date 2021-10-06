İşte ABD’nin perdelenen yüzü: Yüz binlerin içler acıtan görüntüsü

ÜLKENİN GÖRMEZDEN GELİNEN GERÇEĞİ!

Ülkede en büyük evsiz nüfusa 80 bin kişi ile New York, 65 bin kişi ile Los Angeles ev sahipliği yaparken ülkenin ve dünya siyasetinin kalbi konumundaki başkent Washington DC'de de yaklaşık 7-8 bin evsiz olduğu tahmin ediliyor.