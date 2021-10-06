Kan donduran olay! Anne 8 yaşındaki oğlunu diri diri…

Anastasia Baulina isimli 32 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, ikinci eşi Pavel ile birlikte tüyler ürperten bir olaya imza attı. 12 yaşındaki kızı Natalya ve 8 yaşındaki oğlu Andrey ile birlikte yaşayan kadın, kasiyerlik yaparak hayatını kazanıyordu.
Anastasia'nın 8 yaşındaki oğlu, annesinin üvey babası Pavel'i aldattığını öğrendi.
Evde bulundukları sırada üvey babasına "Annem seni aldatıyor" diyen 8 yaşındaki çocuk, korkunç bir sonla karşılaştı. Küçük çocuğun sözleri yüzünden eşiyle tartışma yaşayan kadın, oğlunu cezalandırmak için tüyler ürperten bir yola başvurdu.
Oğlunu boş bir araziye götüren kadın, küçük çocuğun başından aşağıya bir bidon benzin döktükten sonra 8 yaşındaki oğlunu ateşe verdi.
Oğlunun yalvarmalarına ve çığlıkların a aldırmayan kadın, bu sırada "Ağzını kapalı tutmayı öğreneceksin" diye bağırıyordu. 12 yaşındaki kızının ve eşinin de olay mahallinde olduğu sırada gerçekleşen olay sonrası 8 yaşındaki çocuk diri diri yanarak can verdi.
Tutuklanan kadının cezası ise, geçtiğimiz günlerde belli oldu. Rus mahkemesi, canavar anneye kasıtlı adam öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.
Ülke basınının büyük ilgi göstermesinini ardından gülümseyerek kameralara poz veren cani anne, niyetinin oğlunu öldürmek olmadığını, sadece oğluna terbiye vermek olduğunu savundu.