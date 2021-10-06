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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Katolik Kilisesi’nin utanç raporu 216 bin çocuk pedofili mağduru

Katolik Kilisesi’nin utanç raporu 216 bin çocuk pedofili mağduru
Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi. Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, yaklaşık 2,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmanın ardından raporunu açıkladı. Raporda cinsel istismar kurbanlarının yer aldığını ifade eden Sauve, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunun belirlendiğini kaydetti. Sauve, bu olayların söz konusu mağdurların yüzde 60'ının hayatlarını ciddi anlamda etkilediğini aktardı. Sauve, kiliselerde çocuklara cinsel şiddette bulunan rahip sayısının ise 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında olduğunu belirtti.
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Katolik Kilisesi’nin utanç raporu 216 bin çocuk pedofili mağduru
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