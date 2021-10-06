Macron’un Osmanlı çıkışı yine ters tepti

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un, ülkesinin sömürgeci geçmişini bir tarafa bırakarak, Cezayir
'deki Osmanlı
hakimiyetini "sömürgecilik" olarak lanse etme çabası ters tepti. Macron, ülkesinin Cezayir'de tek sömürgeci olmadığını ileri sürerek Osmanlı'yı ve Türkiye
'yi diline dolamıştı. Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan kınama açıklaması yayınlanırken uzmanlar da "Cezayir'deki Osmanlı varlığında utanılacak bir taraf yok" açıklamasını yaptı. Tepkilerin ardından Macron da dün "Cezayir ile diplomatik gerilimin yakın zamanda 'yatışmasını' umuyorum" dedi.