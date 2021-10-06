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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Macron’un Osmanlı çıkışı yine ters tepti

Macron’un Osmanlı çıkışı yine ters tepti
FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin sömürgeci geçmişini bir tarafa bırakarak, Cezayir'deki Osmanlı hakimiyetini "sömürgecilik" olarak lanse etme çabası ters tepti. Macron, ülkesinin Cezayir'de tek sömürgeci olmadığını ileri sürerek Osmanlı'yı ve Türkiye'yi diline dolamıştı. Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan kınama açıklaması yayınlanırken uzmanlar da "Cezayir'deki Osmanlı varlığında utanılacak bir taraf yok" açıklamasını yaptı. Tepkilerin ardından Macron da dün "Cezayir ile diplomatik gerilimin yakın zamanda 'yatışmasını' umuyorum" dedi.
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Macron’un Osmanlı çıkışı yine ters tepti
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