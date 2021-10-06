NATO’nun birliğine vurgu

DIŞIŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, 7. Varşova Güvenlik Forumu kapsamında, "Baltık
'tan Karadeniz'e: Bölgenin Stratejik Potansiyelini Ortaya Çıkarmak" başlıklı bakanlar panelindek,i konuşmasında "NATO
'nun birliği ve bütünlüğü, savunma kabiliyetimiz kadar önemlidir" dedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) sürecinin getirdiği zorlukların ön plana çıktığı zor zamanlardan geçildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bunun ötesinde terörizm gibi geleneksel tehditlerle birlikte siber ve hibrit tehditlerle de karşı karşıyayız." dedi.