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Giriş Tarihi: 6.10.2021

NATO’nun birliğine vurgu

NATO’nun birliğine vurgu
DIŞIŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7. Varşova Güvenlik Forumu kapsamında, "Baltık'tan Karadeniz'e: Bölgenin Stratejik Potansiyelini Ortaya Çıkarmak" başlıklı bakanlar panelindek,i konuşmasında "NATO'nun birliği ve bütünlüğü, savunma kabiliyetimiz kadar önemlidir" dedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) sürecinin getirdiği zorlukların ön plana çıktığı zor zamanlardan geçildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bunun ötesinde terörizm gibi geleneksel tehditlerle birlikte siber ve hibrit tehditlerle de karşı karşıyayız." dedi.
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NATO’nun birliğine vurgu
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