Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Papa 'Utanç verici' dedi! Kiliselerde 216 bin çocuk istismar mağduru
Giriş Tarihi: 6.10.2021 12:45 Son Güncelleme: 6.10.2021 13:02

Papa 'Utanç verici' dedi! Kiliselerde 216 bin çocuk istismar mağduru

AA
Papa ’Utanç verici’ dedi! Kiliselerde 216 bin çocuk istismar mağduru

Kilislerdeki cinsel istismar mağduru çocuklar Hristiyan dünyasında gündeme bomba gibi düştü. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olmasından dolayı utanç duyduğunu belirtti.

Kiliselerde çocuklara cinsel istismar edildiği ve bu durumdan 216 bin çocuğun mağdur olduğu ortaya çıktı. Bu iğrenç skandalla ilgili Papa'dan açıklama geldi. Papa Franciscus, Vatikan'da çarşamba günleri farklı yerlerden gelen inananları ağırladığı genel kabul oturumunda, Fransa'da dün açıklanan kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar raporuna değindi.

"UTANÇ ANIDIR"

Raporda önemli sayıda mağdurdan bahsedildiğini dile getiren ruhani lider, "Yaşadıkları travmadan dolayı üzüntümü ve acımı belirtmek istiyorum. Kilisenin, onları uzun süre kendi endişesinin merkezine koyamaması bizim, benim utancım. Bu bir utanç anıdır." dedi.

Papa, bu olayların tekrar etmemesi gerektiğini ifade ederek tüm piskoposların bu hususta gerekli önlemleri almasını istedi.

Papa Franciscus, "zor sınav" olarak nitelediği bu durum karşısında Fransız rahiplere yakınlığını dile getirirken, Fransız Katoliklerini de kilisenin herkes için güvenli bir ev olarak kalmasını sağlamaya çağırdı.

ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Katoliklerin ruhani lideri dün de yaptığı yazılı açıklamada, ortaya çıkan bu konudan büyük üzüntü duyduğunu belirtmişti.

216 BİN ÇOCUK İSTİSMAR EDİLDİ

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edilmişti.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını belirtmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Papa 'Utanç verici' dedi! Kiliselerde 216 bin çocuk istismar mağduru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA