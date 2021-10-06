Papa ’Utanç verici’ dedi! Kiliselerde 216 bin çocuk istismar mağduru

Papa, bu olayların tekrar etmemesi gerektiğini ifade ederek tüm piskoposların bu hususta gerekli önlemleri almasını istedi.

Papa Franciscus, "zor sınav" olarak nitelediği bu durum karşısında Fransız rahiplere yakınlığını dile getirirken, Fransız Katoliklerini de kilisenin herkes için güvenli bir ev olarak kalmasını sağlamaya çağırdı.