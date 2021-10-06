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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Sarsılmaz kardeşlik

Sarsılmaz kardeşlik
Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı, Türkiye ve Azerbaycan askeri unsurları katılımıyla Nahcivan ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı; 05-08 Ekim 2021 tarihleri arasında, Türkiye'den 3'üncü Ordu Komutanlığı unsurlarının ve Azerbaycan'dan Nahcivan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımı ile Müşterek Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı şeklinde Nahcivan ev sahipliğinde icra edilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter paylaşımında "3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleşecek olan Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları da başarıyla icra edildi" denildi.
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Sarsılmaz kardeşlik
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