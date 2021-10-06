Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı, Türkiye ve Azerbaycan askeri unsurları katılımıyla Nahcivan ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan alınan bilgiye göre, Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı; 05-08 Ekim 2021 tarihleri arasında, Türkiye'den 3'üncü Ordu Komutanlığı unsurlarının ve Azerbaycan'dan Nahcivan Ordu Komutanlığı
unsurlarının katılımı ile Müşterek Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı şeklinde Nahcivan ev sahipliğinde icra edilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter paylaşımında "3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan
Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan
'da gerçekleşecek olan Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı'nın provaları da başarıyla icra edildi" denildi.