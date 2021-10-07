AB Komisyonu Başkanı gaz üreticilerini suçladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, son dönemde artan enerji fiyatlarından, talebe rağmen üretimi artırmayan doğal gaz tedarikçilerinin sorumlu olduğunu ifade etti. Von der Leyen, video konferans yöntemiyle düzenlenen AB Sürdürülebilir Yatırım Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, enerji fiyatlarında küresel bir artış yaşandığını, doğal gaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak gerektiğini söyledi.

"GAZ FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI"

Dünya genelinde ekonomilerin toparlanmaya başladığını belirten von der Leyen, "Gaz üreticileri artan taleplere rağmen arzı yükseltmedi. Böylece toptan gaz fiyatları bir yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıktı." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji fiyatlarının bu süreçte sabit kaldığına işaret eden von der Leyen, "Uzun vadede elektrik fiyatlarındaki artışın çözümü Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yenilenebilir kaynaklardır." değerlendirmesinde bulundu.