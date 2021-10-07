ABD nükleer silah stokunu açıkladı

ESKİ ABD
Başkanı Donald Trump
'ın 2018'den beri açıklamayı reddettiği ülkenin nükleer stoku, Joe Biden
yönetimi tarafından açıklandı. Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi
yayımladığı raporda, ABD'nin Eylül 2020 itibarıyla 3 bin 750 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu bildirdi. ABD nükleer stoku en son 2018'de açıklanmış ve ülkenin elinde 2017 itibarıyla 3 bin 822 savaş başlığı olduğu bildirilmişti. Raporda, ABD'nin elindeki nükleer başlık sayısının 1967'nin sonunda zirveye ulaştığı ve o yıl bu sayısının 31 bin 255 olduğu kaydedildi.
Müslüman askerlerden sakal davası
ABD Deniz Kuvvetleri
bünyesinde görevli Müslüman ve Yahudi askerler sakal bırakma hakkı için dava açtı. 3 Müslüman ve 1 Yahudi askerin dava açtığı belirtildi.