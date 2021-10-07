Ali’nin resimleri 1 milyon dolara satıldı

ÜNLÜ boksör Muhammed Ali
'nin çizimleri, eskizleri ve tablolarından oluşan 26 parçalık nadir bir koleksiyon, açık artırmada yaklaşık 1 milyon dolara satıldı. Eserler, Ali'nin ilk üç resmini 1977'de Boston'daki bir dövüşten sonra çizdiğini söyleyen sanat koleksiyoncusu ve arkadaşı Rodney Hilton Brown
tarafından müzayedeye çıkarıldı. 1967'de keçeli kalemle İslam ile Hristiyanlığı karşılaştıran bir eskiz 24 bin dolara satıldı. "Sting Like a Bee
" (Arı gibi sok) adlı eser ise, tahminlerin on katından fazlaya, 425 bin dolara alıcı buldu.