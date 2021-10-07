Atatürk’ün katıldığı savaşlar: Mustafa Kemal Atatürk’ün katıldığı savaşlar ve cepheleri ile yılları

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, asker kökenli bir liderdi. Osmanlı döneminde geliştirdiği askeri yetenek ve edindiği bilgileri sayesinde, Kurtuluş Savaşı'nda halkı hızlı bir şekilde örgütlemiş ve adeta bir devletin düzenli ordusu gibi bir ordu kurulmasını sağlamıştır. Peki, Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı savaşlar hangileridir ve bu savaşlar hangi tarihlerde gerçekleşmiştir. İşte, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı, yönettiği savaşlar ile savaş cepheleri listesi…
ATATÜRK'ÜN KATILDIĞI SAVAŞLAR
Trablusgarp Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk binbaşı rütbesi ileTobruk Muharebesini yöneterek askeri alandaki başarısını göstermiştir
Gelibolu Yarımadası'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman kuvvetlerine karşı gösterdiği başarısı onun albaylık rütbesine yükselmesini sağlamıştır.
Atatürk 11 Mart 1916'da Kolordu Komutanı sıfatıyla Diyarbakır, Muş ve Bitlis savaş cephesinde Ruslara ve Ruslar ile birleşen Ermenilere karşı savaşmıştır.
Bu savaş sürecinde 7. Ordu Komutanlığı'na atanmış olan Mustafa Kemal Atatürk Yıldırım Ordular Komutanı General Falkenhayn ile yaşadığı görüş ayrılıkları üzerine bu vazifesinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Bir süre sonra Atatürk istifa ettiği 7. Ordu Komutanlığı'na yeniden dönerek İngilizlere karşı orduyu yönetmiş ve İngilizleri durdurmayı başarmıştır.