Azerbaycan’ı tehdit eden İran’dan yeni hamle! Ermenistan ile alternatif güzergah açıyor...

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklamada bulunan Hadımi, İran ile Ermenistan arasındaki transit geçiş yolunun bir aya kadar asfaltlanacağı bilgisini paylaştı.

Ermenistan ziyaretinde bu ülke yöneticileriyle alternatif geçiş yoluyla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktaran Hadımi, Guris ile Kapan arasındaki yolun Azerbaycan topraklarından geçmesi nedeniyle alternatif bir güzergah arayışına girdiklerini anlattı.

Hadımi, İran ile Ermenistan arasındaki alternatif yolun bir aya kadar kamyonların geçişine hazır hale geleceğini belirterek, "İran'a ait kamyonlar için 21 kilometrelik güzergahta meydana gelen sorun çözülüyor. Yeni güzergahın açılmasıyla Azerbaycan'a artı harç vermelerine gerek kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında AA'ya verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

Aliyev, Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çekmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Aliyev'in ülkesiyle ilgili açıklamalarını "şaşırtıcı ve esef verici" şeklinde nitelendirerek, İsrail'in bölgeye geldiğini ileri sürmüştü.

İran, 1 Ekim'de ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan sınırında "Hayber Fatihleri" adını verdiği bir askeri tatbikat düzenlemişti.