Cinsel istismarla suçlanan İngiltere Prensi Andrew davasında yeni gelişme!

Epstein'ın kurbanlarından olan Giuffre'nin, 17 yaşındayken Prens Andrew'un kendisini istismar ettiği iddiasıyla açtığı davayla dünya gündemine oturmuş durumda. Sapık milyarder Epstein'la yakın arkadaş olan Prens Andrew'la para karşılığında zorla birlikte olduğunu iddiasıyla dava açan Giuffre, Kraliyet Ailesi'ne zor günler yaşatıyor.