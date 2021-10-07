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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Hollanda güzeli aşı nedeniyle yarışmadan çekildi

Hollanda güzeli aşı nedeniyle yarışmadan çekildi
Dünya Sağlık Örgütü: "Birçok kişinin salgının bittiğine inanmasına rağmen dünyanın Kovid- 19 tehlikesini henüz atlatmadığı konusunda" uyarı yapıldı.
Hollanda: Porto Riko'da düzenlenecek Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) Hollanda'yı temsil etme hakkı elde eden Dilay Willemstein, Kovid aşısı olmayı reddettiği için yarışmadan çekildi.
Rusya: 895 can kaybı daha.
Avustralya: Son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti.
ABD: Sosyal medyada Kovid aşısıyla ilgili şaka yapan adama 15 ay hapis cezası verildi.
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Hollanda güzeli aşı nedeniyle yarışmadan çekildi
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