Tesla’da ırkçı tacize 137 milyonluk tazminat

ABD
'NİN California
eyaletinde federal mahkeme, Tesla
şirketinin Fremont'ta bir fabrikada çalışırken ırkçı tacize maruz kaldığını söyleyen eski bir siyah çalışanına 137 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. 2015 ve 2016 yıllarında fabrikada çalışan Owen Diaz
, fabrikada istismara uğradığını ve günlük olarak kendine ırkçı sıfatlar takıldığını ifade etti. Diaz ayrıca fabrika çalışanlarının binanın etrafına gamalı haçlar ve diğer ırkçı semboller çizdiğini dile getirdi. Diaz'ın avukatı Lawrance A Organ
, mahkemenin verdiği karara göre Tesla'nın eski çalışanına 136.9 milyon dolar tazminat ödeyeceğini ifade etti.