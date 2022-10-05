2022 Nobel Kimya Ödülü’nü 3 kişi paylaştı

2022 Nobel Kimya Ödülü, Stanford Üniversitesi'nden Carolyn R. Bertozzi, Kopenhag Üniversitesi'nden Morten Meldal ve Scripps Araştırma'dan K. Barry Sharpless'e verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, üç bilim insanının, kimya bilimini yeni bir işlevselcilik çağına taşıdığı ifade edilen 'click' kimyasını ve 'bioortogonal' kimyayı geliştirmeleri dolayısıyla layık görüldüğü belirtildi. Ödül 2021 yılında, Benjamin List ve David W.C. MacMillan'a molekül inşasında yeni ve mahir bir araç olan 'organokatalizi' geliştirmelerinden ötürü layık görülmüştü. 1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı.