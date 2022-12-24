2022’de dış politikaya ‘normalleşme’ damga vurdu

Türkiye'nin 2022'de dış politikası oldukça yoğun ve verimli geçti. 2022'nin ilk altı ayındaki dış politikasında bazı ülkelerle ilişkilerin normalleştirilmesi için atılan adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşında ortaya koyduğu arabuluculuk rolü ön planda oldu. Rusya ile Ukrayna'yı buluşturan Ankara, Körfez ülkelerinin yanı sıra Ermenistan ve İsrail gibi ülkelerle de normalleşme süreçlerini başlattı. Diplomaside Türk Devletleri Teşkilatı ile yürütülen çalışmalar da hız kazandı. Türk dış politikasında, 2022'nin ikinci altı ayında Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda krizinin çözümüne odaklanılırken İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuru sürecine dair görüşmeler de öne çıkan başlıklar arasındaydı. Yılın ikinci yarısında Türk dış politikası, Tahıl Koridoru Anlaşması'na, NATO'nun genişleme sürecine, bölgesel ve küresel düzeyde çeşitli aktörlerle ilişkilerin geliştirilmesine odaklandı.