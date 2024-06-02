24 saatte 4 katliam

Siyonist İsrail rejimi, tüm uluslararası kararlara, tepkilere ve uyarılara rağmen 240 gündür Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. Bombalardan kaçan, açlık, susuzluk ve salgın hastalıklara mücadele eden Filistinliler büyük bir insanlık dramı yaşıyor. 36 bin 439 kişiyi katleden İsrail ordusu önceki gece de birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi ve top atışlarıyla vurdu. Çok sayıda evin yıkıldığı ve ölülerin olduğu bildirildi.Terörist İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdi. Saldırılarda 60 Filistinli yaşamını yitirdiği, 220 Filistinli de yaralandı. Gazze'nin Derec Mahallesi'nde Filistinli Nebih ailesine ait evin hedef alınması sonucu biri bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ise 30 hedefe hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı sakinleri, İsrail ordusunun yaklaşık 20 gün süren saldırılarının ardından bölgeden çekilmesiyle evlerine dönmeye devam ediyor. Evleri, yolları ve alt yapısı enkaza dönmüş, cesetlerle dolu Cibaliye'ye dönenler gördüklerine inanamıyor. Ancak tüm tehlikelere rağmen evlerinin enkazına dönmeyi tercih eden Filistinliler, enkazın üzerine. Mahmut Derviş'in "Bu topraklarda yaşamaya değer şeyler var" isimli şiirini yazarak, Filistin bayrağını dikti.İsrailsavaşının başlangıcından bu yana Gazze'de binlerce çocuk öldürüldü. Binlercesi ise ebeveynlerinin ölümüne tanık oldu. Yetimlere artık uzak aile fertleri ya da çevredekiler bakıyor. Al Jazeera, Gazze'deki savaşın asıl yükünü çocukların çektiğini kaydetti.Al Jazeera'ya konuşan İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) çalışanı Alexandra Saieh, "Gazze, en kötü seviyede yetersiz beslenmeye, özellikle de çocukların yetersiz beslenmesine tanık oluyor ve bu tamamen insan yapımı" dedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Gazze'nin güneyindeki Refah'ta son hastanenin de hizmet dışı kaldığını, sağlık hizmetlerinın durma noktasına geldiğini kaydetti.ŞiliDevlet Başkan Gabriel Boric, Kongre'de yaptığı konuşmada Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya müdahil olacaklarını bildirdi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ayrım gözetmeksizin masum sivilleri hedef aldığını dile getiren Boric, "Gazze'de olanlar karşısında öfkemizi belirtmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Uluslararası kamuoyunun sağlam bir tepki göstermesinin zamanı geldi. Soykırım sözleşmesinin ihlali gerekçesiyle UAD'de İsrail'e karşı açılan davaya müdahil olacağımızı bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.