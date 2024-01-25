24 saatte katliam

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye 110 gün önce başlattığı ve yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdi. Son 24 saatte 210 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 386 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte "24 katliam" gerçekleştirdiği ifade edildi. Son saldırılarda Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 700'e, yaralı sayısının ise 63 bin 740'a yükseldi. Öldürülenlerden 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın. 7 bin kişi ise enkaz altında.Filistin yönetimi Han Yunus'ta yoğunlaşan saldırıların "savaş suçu" olduğunu açıklayarak dünyadan yardım istedi. Filistin yönetimi, "bu tehlikeli suçla yüzleşmek için acil ve olağanüstü bir oturum düzenlemesi adına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuracağını" kaydetti. İsrail ordusu, son 24 saatte Han Yunus'ta 210'dan fazla kişiyi katletti.