2.5 milyar yıl önce bir gün 17 saatti

Uluslararası bir araştırma ekibi, Avustralya'nın batısındaki Karijini Milli Parkı'nda, Joffre Şelaleleri'ndeki uçurumlarda 2.5 milyar öncesine dayanan kaya katmanlarını inceledi. Katmanların oluşturduğu Milankoviç adı verilen döngüler 400 bin, 100 bin, 41 bin ve 21 bin yılda bir değişiyor. İncelemede 2.5 milyar yıl önce bu döngünün 11 bin yıl sürdüğü ortaya çıktı. Bu da Ay'ın Dünya'ya 2.5 milyar yıl önce 60 bin kilometre daha yakın olduğunu ortaya koydu. Buna göre 2.5 milyar yıl önce bir gün 24 değil, 17 saatti.