28 milyar ışık yılı mesafedeki yıldız görüntülendi

Hubble Uzay Teleskobu, 28 milyar ışık yılı mesafedeki bir yıldızı görüntüledi. Yıldızın bugüne kadar "keşfedilen en uzak yıldız" olduğu ifade edildi. Nature Dergisi'ndeki makalede, bir anlığına görüntülenebilen yıldızın güneşten "50 ila 500 kat daha büyük ve milyonlarca kat daha parlak" olabileceği öngörüsünde bulunuldu. Gökbilimciler, "sabah yıldızı" veya "yükselen ışık" anlamında "Earendel" diye isimlendirdikleri yıldızın görüntüsünün dünyaya ulaşmasının yaklaşık 13 milyar yıl sürdüğünü ve bu keşfin evrenin ilk yıllarının araştırılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.