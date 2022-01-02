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Giriş Tarihi: 3.1.2022

3 doz Çin aşısı Omicron’dan koruyor

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3 doz Çin aşısı Omicron’dan koruyor
Şili'de Papalık Katolik Üniversitesi'nde yapılan araştırma Çin aşısı Sinovac'ın Omicron varyantına karşı da etkili olduğu sonucunu ortaya koydu. Şilili bilim insanları Sinovac'ın iki doz aşısını olanlara verilen üçüncü dozun Omicron varyantına karşı hücresel bağışıklığı harekete geçirdiği kaydedildi. Millenium İmmünoloji ve İmmüniterapi Enstitüsü'nün araştırmasını yürüten Prof. Dr. Alexis Kalergis "Sinovac'ın üçüncü doz aşısı Omicron varyantına karşı bağışıklığı artırıyor. Üçüncü doz aşı Omicron varyantına karşı T-hücresi seviyesini artırıyor. Bu sonuçlar bize T lenfositlerinin Omicron varyantıyla karşılaştığında tehlikeli virüsleri öldürecek bağışıklık sistemini yapılarını artırdığını gösterdi" dedi.
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3 doz Çin aşısı Omicron’dan koruyor
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