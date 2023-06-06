3 yaşındaki çocuk yılanı ısırarak öldürdü

Hindıstan'ınFarrukhabad bölgesinde bir köyde yaşayan Ayush isimli 3 yaşındaki çocuk, evin önünde oynarken çığlık atmaya başladı. Çığlık seslerini duyan büyükannesi, dışarı çıktığında çocuğun ağzında küçük bir yılan çiğnediğini, yılanın ağzından sarktığını gördü. Büyükanne, yılanı hızlı bir şekilde çocuğun ağzından çıkardı. Daha sonra çocuk hastaneye kaldırıldı. Anne ve baba da yılanı bir çantaya koyup yanlarında hastaneye getirdiler. Yılanın zehirli olmadığını söyleyen doktorlar, çocuğun durumunun iyi olduğunu açıkladı.