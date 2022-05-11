3 yaşındaki küçük kız cenazesinde dirildi! Ancak ölümden yine de kaçamadı

AİLE İKİNCİ KERE YIKILDI

Apar topar tekrar hastaneye kaldırılan kız çocuğu maalesef kurtarılamadı. Aile, ikinci kere yıkıldı. Bu defa doktorlar ve klinik personel ayrıntılı bir şekilde doğrulama yaparak kız çocuğunun kesinlikle öldüğünü doğruladı.