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Giriş Tarihi: 11.5.2022 08:55 Son Güncelleme: 11.5.2022 09:13

3 yaşındaki küçük kız cenazesinde dirildi! Ancak ölümden yine de kaçamadı

3 yaşındaki küçük kız cenazesinde dirildi! Ancak ölümden yine de kaçamadı

Filipinler'de yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki kız çocuğuna öldü ilan edildikten sonra cenaze töreni düzenlendi. Törende tabutun hareket ettiğini fark eden aile yakınları küçük kızın ölmediğini görünce şoka uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamadı.

Filipinler'de 3 yaşındaki kız çocuğu şiddetli ateş şikayetiyle hasaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİNDE DİRİLDİ

Yaslı aile küçük kıza cenaze töreni düzenledi. Tören sırasında ise küçük kız aniden hareket etmeye başladı. Nabzı kontrol edilen küçük kızın ölmediği duyuruldu. Kızın yaşadığı fark eden aile şaşkınlığa uğradı.

AİLE İKİNCİ KERE YIKILDI

Apar topar tekrar hastaneye kaldırılan kız çocuğu maalesef kurtarılamadı. Aile, ikinci kere yıkıldı. Bu defa doktorlar ve klinik personel ayrıntılı bir şekilde doğrulama yaparak kız çocuğunun kesinlikle öldüğünü doğruladı.

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3 yaşındaki küçük kız cenazesinde dirildi! Ancak ölümden yine de kaçamadı
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