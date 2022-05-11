3 yaşındaki küçük kız cenazesinde dirildi! Ancak ölümden yine de kaçamadı

Filipinler'de 3 yaşındaki kız çocuğu şiddetli ateş şikayetiyle hasaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CENAZE TÖRENİNDE DİRİLDİ
Yaslı aile küçük kıza cenaze töreni düzenledi. Tören sırasında ise küçük kız aniden hareket etmeye başladı. Nabzı kontrol edilen küçük kızın ölmediği duyuruldu. Kızın yaşadığı fark eden aile şaşkınlığa uğradı.
AİLE İKİNCİ KERE YIKILDI
Apar topar tekrar hastaneye kaldırılan kız çocuğu maalesef kurtarılamadı. Aile, ikinci kere yıkıldı. Bu defa doktorlar ve klinik personel ayrıntılı bir şekilde doğrulama yaparak kız çocuğunun kesinlikle öldüğünü doğruladı.