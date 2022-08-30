30 Ağustos Zafer Bayramı’na dünyanın dört bir yanından tebrik mesajı yağdı

Dünyanın dört bir yanındaki Türkiye'nin büyükelçilikleri ve konsoloslukları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü Yıl münasebetiyle 'Zafer Bayramı' mesajları paylaştı.

KIEV

Kiev Büyükelçiliği Ukraynaca paylaştığı mesajında "Zaferimiz 100 yıldır bize gurur, bağımsızlığı için savaşan başkalarına ise ilham ve umut veriyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımıza sonsuz saygı ve minnetle..." denildi.