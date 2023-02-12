300 bin kişinin öldüğü Haiti’den 15 kat büyük

Amerikan Washington Post gazetesi, Kahramanmaraş depremlerini analiz ettiği makalesinde yıkıma büyüklükten ziyade serbest kalan enerjinin yol açtığını belirtti. USGS'nin ölçümüne göre Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, 30 petajoule olarak ölçüldü. 2010'da 300 bin kişinin öldüğü 7 büyüklüğündeki Haiti depreminin açığa çıkardığı enerji sadece 2.1 petajoule olarak ölçülmüştü. Yani Türkiye'deki 7.7 büyüklüğündeki deprem, açığa çıkan enerji bakımından Haiti depreminin yaklaşık 15 katına karşılık geliyor. 30 petajul 774 bin evin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak güçte. 5 binden fazla Boeing 747-100B tipi uçağın deposu da bu enerjiyle tam olarak doldurulabiliyor.ABD'nin Northwestern Üniversitesi'nde sismolog Suzan Van Der Lee, depremleri, "yıkıcı ve korkunç" olarak niteledi. İspanya'da Geo3Bcn Enstitüsü'nde görevli sismolog Jordi Diaz, "İstatistiklere göre Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi" dedi.Witwatersrand Üniversitesi'nden Prof. Dr. Raymond Durrheim, iki depremin yakın ve kısa aralıklarla meydana gelmesi açısından "sıra dışı" olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tizian Rossetto da "Bu tarz depremler kesinlikle düşündüğümüz bir durum değildir" dedi.