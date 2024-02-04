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Giriş Tarihi: 5.2.2024

350 milyon yıllık ağaç fosili şaşkınlık yarattı

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350 milyon yıllık ağaç fosili şaşkınlık yarattı
Kanada'nın Yeni Brunswick eyaletinde keşfedilen 350 milyon yıllık ağaç fosili bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Independent'ın habere göre, Norton şehrindeki bir taş ocağında bulunan fosil, 350 milyon yıl öncesine ait. Bilim insanları, bu ağacın meydana gelen büyük bir depremle adeta "diri diri gömüldüğünü" söyledi. ABD'deki Colby College'dan jeoloji uzmanı Robert Gastaldo, "zaman kapsülü" diye nitelediği fosillerin dünyanın Paleozoyik dönemdeki oluşumuna dair bilgi sağlayabileceğini belirtti. 251.9 ila 541 milyon yıl önceye denk gelen Paleozoyik dönemde henüz dinozorlar yoktu.
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350 milyon yıllık ağaç fosili şaşkınlık yarattı
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