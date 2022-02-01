36 saat boyunca hiç durmadan yüzüp rekor kırdı

İspanyol Pablo Fernandez, bir sosyal dayanışma projesi kapsamında 36 saat hiç durmadan havuzda yüzdü. Fernandez, 30-31 Ocak tarihlerinde Madrid
'de bir havuzda 36 saat yüzerek, en uzun süre havuzda yüzme rekoruyla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. İspanya
'da 2 bin kadar ilkokul öğrencisine okul bursu yardımı toplamak için başlatılan bir sosyal dayanışma projesine destek için 36 saat yüzen Fernandez, rekor belgesini dün düzenlenen törende aldı. Fernandez, basına yaptığı açıklamada, "Bana '36 saat hiç durmadan yüzer misin?' diye sorsalar asla bunu yapabileceğimi düşünmezdim. Ama rekorlar her zaman kırılmak içindir. Deneyene kadar hiçbir şey imkânsız değildir. Bunu yapabildiğim için çok memnunum. Halen vücudum dağılmış durumda, şoktayım ama kısa sürede kendimi toparlayacağımı düşünüyorum" dedi.