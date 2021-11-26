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Giriş Tarihi: 27.11.2021

3d yazıcıyla üretilen protez göz takıldı

3d yazıcıyla üretilen protez göz takıldı
İNGİLTERE'NIN başkenti Londra'da dünyada ilk kez bir hastaya 3D yazıcıyla üretilmiş göz protezi takıldı. Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Steve Verze, dünyada dijital 3D baskılı protez göz takılan ilk kişi oldu. Steve, gözün 'harika' göründüğünü söylüyor" paylaşımı yapıldı. BBC, devrim niteliğindeki operasyonla ilgili haberinde "3D baskılı gözün geleneksel akrilik protez göze göre daha gerçekçi olması bekleniyor" denildi. Akrilik protez gözde vücuda uyum süresi 6 haftayken, 3D yazıcıyla üretilen gözde bu süre 3 haftaya indi. Verze, "Eskiden aynaya baktığımda mutsuz oluyordum. 20 yaşımdan beri bugünü bekliyordum" derken Moorfields Göz Hastanesi doktoru Profesör Mandeep Sagoo, "Bu teknoloji nakil için bekleme listelerini azaltma potansiyeline kesinlikle sahip" dedi.
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3d yazıcıyla üretilen protez göz takıldı
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