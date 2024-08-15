4 bin yıllık Babil tabletlerinin gizemi çözüldü

Ingiltere'deki dünyaca ünlü arkeoloji müzesi British Museum tarafından 100 yıl önce Irak'ta bulunmasının ardından satın alınan antik tabletlerin gizemi çözüldü. Euronews'te yer alan habere göre, bir grup arastırmacı Babil tabletlerini desifre etti. Çalısmada, kökeni MÖ 1200'lere kadar uzanan, günümüzde Irak'ta bulunan antik Sippar kentinden getirilen dört tablete odaklanıldı. Çivi yazısı ile yazılmıs 4 bin yıllık tabletlerde Ay tutulmalarına dayanarak özellikle krallar için felaket alametlerinin not edildigi ortaya çıktı. Tabletteki yazıların, Mezopotamya uygarlıgından astrologlar tarafından yazılmıs oldugu ve su anda Ay tutulması alametlerinin bilinen en eski kayıtlarını temsil ettigi düsünülüyor. Journal of Cuneiform Studies dergisinde yayınlanan metinler, Babillilerin Ay tutulmalarını "ölüm ve yıkımın ugursuz isaretleri" olarak gördüklerini ortaya koydu.