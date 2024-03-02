Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 4 ilin emniyet müdürü değişti
Giriş Tarihi: 2.3.2024 09:06

4 ilin emniyet müdürü değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 4 ile yeni emniyet müdürü ataması yapıldı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne Kamil Karabörk, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu VE Batman İl Emniyet Müdürlüğüne ise İbrahim Kaba atandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
4 ilin emniyet müdürü değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 İL EMNİYET MÜDÜR DEĞİŞTİ

Buna göre, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, İçişleri Bakanlığında açık bulunan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne ise İbrahim Kaba atandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
4 ilin emniyet müdürü değişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA