43 hahamdan Netanyahu’ya ‘hastaneyi vurabilirsin’ onayı

İsrail'de 43 hahamın, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, Hamas mensuplarının abluka altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde saklanması ve sivilleri kalkan kullanması durumunda, buranın vurulmasında bir beis olmadığını ilettiği belirtildi. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Şifa Hastanesi'nin bombalanabileceğinin dini açıdan caiz olduğunu içeren ve 43 haham tarafından imzalanan yazı Netanyahu'ya gönderildi. Haberde, hahamlarca imzalanan, "sivillerin arkasına saklanılması ve onların kalkan olarak kullanılması durumunda buranın vurulmasında dini ve ahlaki hiçbir engelin olmadığı" ifade edilen bu mesajın, orduya ait birimlere, Başbakan'a ve bakanlara iletildiği kaydedildi.