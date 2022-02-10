48 gün sonra uzayda kalma rekoru kıracak

NASA astronotu Marke Vande Hei
, Amerikan uzay programının
uzayda kesintisiz geçirilen gün sayısı rekoruna yaklaşıyor. Hei, 9 Nisan 2021'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu
'nda (UUİ) görev yapıyor. Eğer dönüşü planlandığı gibi 30 Mart'ta gerçekleşirse Hei uzayda kesintisiz 355 gün geçirmiş olacak. NASA, Vande Hei'nin uzayda kalma süresinin uzatılmasını, uzun süreli uzay uçuşunun insan vücudu üzerindeki etkilerini araştırmak için kullanıyor. Bu araştırma, Mars
veya derin uzaydaki diğer güzergâhlara yapılacak görevler için bilgi edinilmesini sağlayacak. Mevcut NASA rekoru, UUİ'de 340 gün geçiren astronot Scott Kelly
'ye ait. DIŞ HABERLER