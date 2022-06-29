49 Srebrenitsa kurbanı daha toprağa verilecek

Bosna Hersek'te 49 soykırım kurbanı daha 11 Temmuz'da toprağa verilecek. Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülenlerin kimliklerini tespit çalışmaları sürüyor. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımın 27. yılı kapsamında Potoçari Anıt Mezarlığı'nda anma törenleri düzenlenecek. Kimlik tespiti yapılan 49 kurbanın bu yılki törenlerde defnedileceğini aktaran Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, "Bilmeniz gerekir ki bu rakam son güne kadar değişebilir" dedi.