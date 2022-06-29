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Giriş Tarihi: 29.6.2022

49 Srebrenitsa kurbanı daha toprağa verilecek

49 Srebrenitsa kurbanı daha toprağa verilecek
Bosna Hersek'te 49 soykırım kurbanı daha 11 Temmuz'da toprağa verilecek. Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülenlerin kimliklerini tespit çalışmaları sürüyor. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımın 27. yılı kapsamında Potoçari Anıt Mezarlığı'nda anma törenleri düzenlenecek. Kimlik tespiti yapılan 49 kurbanın bu yılki törenlerde defnedileceğini aktaran Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, "Bilmeniz gerekir ki bu rakam son güne kadar değişebilir" dedi.
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49 Srebrenitsa kurbanı daha toprağa verilecek
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