4’ü kardeş 6 çocuk boğuldu

Irak'ınFelluce kentinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 4'ü kardeş 6 çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Çocukların 8-14 yaşları arasında oldukları öğrenildi. Fırat Nehri'ne giren Ubeyde Ali Feyyaz isimli 8 yaşındaki kız çocuğu suya kapıldı. Ardından onu kurtarmaya çalışan ve yaşları 10 ile 14 arasında olan Henin, Ritac, Azra isimli kız kardeşleri ile 10 yaşındaki Şehd Hamid isimli kuzenleri ve 14 yaşındaki halaları Nabia Feyyaz isimli kız çocukları da nehre girerek boğuldu. Her yıl serinlemek için suya giren çok sayıda kişi boğularak can veriyor.