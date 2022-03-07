‘5 milyon kişi kaçacak’

AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
, Rusya-Ukrayna
savaşı nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesinin beklendiğini belirtti. Borrell, son bir haftada 1,5 milyon Ukraynalının komşu ülkelere gittiğini kaydeden Borrell, bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Borrell ayrıca, söz konusu ülkelere daha fazla yardımda bulunulmasının önemine dikkati çekti. Öte yandan Birleşmiş Milletler
(BM) yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin komşu ülkelere kaçtığını duyurdu. 1 milyon 27 bin 603 mülteci kabul eden Polonya
ilk sırada yer alıyor.