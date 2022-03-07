Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ‘5 milyon kişi kaçacak’
Giriş Tarihi: 8.3.2022

‘5 milyon kişi kaçacak’

‘5 milyon kişi kaçacak’
AVRUPA Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesinin beklendiğini belirtti. Borrell, son bir haftada 1,5 milyon Ukraynalının komşu ülkelere gittiğini kaydeden Borrell, bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Borrell ayrıca, söz konusu ülkelere daha fazla yardımda bulunulmasının önemine dikkati çekti. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin komşu ülkelere kaçtığını duyurdu. 1 milyon 27 bin 603 mülteci kabul eden Polonya ilk sırada yer alıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘5 milyon kişi kaçacak’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA