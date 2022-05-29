5 öğrencili okula müdür aranıyor

İskoçya'nın en ücra adalarından Foula'da, 10'dan az sayıda öğrenciye sahip bir ilkokul "tutkulu" bir müdür arıyor. Tam zamanlı pozisyon, başvurusu kabul edilen adayın sadece 12.6 kilometre karelik adaya taşınmasını gerektiriyor. Okulun ilköğretim sınıflarında şu an 4 öğrenci bulunurken, bir öğrenci de anaokulunda eğitim görüyor. İş, 2 bin 397 sterlin (50 bin lira) Uzak Adalar Ödeneği ve 3 bin 237 sterlin (67 bin lira) Ücra Okul Ödeneği dahil olmak üzere 61 bin 374 sterlinlik (1 milyon 265 bin lira) önemli düzeyde bir yıllık maaş vaat ediyor. Foula Adası toplam 28 kişilik bir nüfusa sahip ve iş ilanında, ada nüfusunun "kucaklayıcı bir topluluk" meydana getirdiği ifade ediliyor.