500 gün mağarada yaşadı

İSPANYA'DA Beatriz Flamin isimli kadın dağcı, en uzun süre mağarada yaşama rekoru kırdı. 50 yaşındaki Flamin, 500 gün boyunca 70 metre derinliğindeki bir mağarada yaşadı. Flamin, Granada bilim insanlarının bir deneyi için 21 Kasım 2021'de ülkesindeki bir mağarada yaşamaya başladı. 2 yıla yakın bir zamanın ardından kadın dağcı, dün gün yüzüne çıktı. Flamin, mağaradaki zamanını egzersiz yaparak, resim çizerek ve şapka örerek geçirdi. Ayrıca, 60 kitap okudu. Flamin, "Hâlâ Kasım 2021'deyim, dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorum" dedi.