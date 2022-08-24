500 yılın en büyük kuraklığı

Avrupa Komisyonu'na bağlı Küresel Kuraklık Gözlemevi (Global Drought Observatory) son raporunu yayımladı. Buna göre Avrupa kıtasının yüzde 47'sinde toprak kurudu ve durum "yüksek alarm seviyesine" yükseldi. Kıtanın yüzde 17'si ise bitkilerin ve yeşil alanların "zorluk çektiğine dair belirtilerin olduğu" alarm seviyesinde. Mevcut kuraklık durumunun son 500 yılın en kötüsü olduğu ifade ediliyor. Araştırma Komiseri Mariya Gabriel, "İklim değişikliği her yıl şüphesiz bir şekilde daha gözle görülür hale geliyor" dedi. Deniz taşımacılığını vuran kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde güç yüzde 20 oranında düştü.İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Romanya, Macaristan, Sırbistan'ın kuzeyi, Ukrayna, Moldova, İrlanda ve İngiltere'de durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Akdeniz kıyılarında kuraklık kasıma kadar sürecek. Avrupa genelinde kuruyan nehirlerde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmeyen batık gemiler ortaya çıkarken bazı bölgelerinde kuraklık ilan edilen İngiltere'de ise ağaçların yaprakları sararıp dökülmeye başladı. Bu durum, yalancı sonbahar olarak adlandırılıyor.