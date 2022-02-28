520 bin kişi kaçtı

Ukrayna
'nın dört bir yanında çatışmalar yaşanırken evlerini terk eden halkın göçü de sürüyor. Romanya
saldırının başladığı günden bu yana Ukrayna'dan ülkeye 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını açıkladı. Ellerinde valizleri kucaklarında çocuklarıyla Polonya
sınırına yığılan binlerce kişi sınır kentlerdeki barınaklara yerleşti. BM
yaptığı açıklamada, 520 binden fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini kaydetti. Fransa
ve Çekya
artan gerilim nedeniyle Rusya
ve Belarus
'ta bulunan vatandaşlarına bu ülkelerden "derhal" ayrılmalarını tavsiye etti.