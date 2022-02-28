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Giriş Tarihi: 1.3.2022

520 bin kişi kaçtı

520 bin kişi kaçtı
Ukrayna'nın dört bir yanında çatışmalar yaşanırken evlerini terk eden halkın göçü de sürüyor. Romanya saldırının başladığı günden bu yana Ukrayna'dan ülkeye 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını açıkladı. Ellerinde valizleri kucaklarında çocuklarıyla Polonya sınırına yığılan binlerce kişi sınır kentlerdeki barınaklara yerleşti. BM yaptığı açıklamada, 520 binden fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini kaydetti. Fransa ve Çekya artan gerilim nedeniyle Rusya ve Belarus'ta bulunan vatandaşlarına bu ülkelerden "derhal" ayrılmalarını tavsiye etti.
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520 bin kişi kaçtı
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