580 yılın en uzun Ay tutulması büyüledi

Dünyanın çeşitli yerlerinde gözlemlenen son 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması
büyüledi. ABD'de Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kaldı. Bu tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika'nın tamamı tarafından izlenirken Güney Amerika'nın batı yarısından, Asya'nın kuzeydoğu bölgesinden ve Avustralya'nın doğusunun bir bölümünden de görüldü. Türkiye'den izlenemeyen bu doğa olayı sırasında Ay kırmızımsı bir renk aldı. Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor. Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022'de gerçekleşecek.