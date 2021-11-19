6 asrın en uzun Ay tutulması başladı

Türkiye'den izlenemeyecek olan 2021 yılının son ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde gözlemlenebilecek. Ay tutulmasını izlemek için özel bir ekipmana ise gerek duyulmuyor. Ay'ın kendi yörüngesinde dolanırken Dünya'nın gölgesine girmesiyle tutulma gerçekleşiyor. Kasım dolunayı, tutulma sırasında görülen kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da adlandırılıyor.