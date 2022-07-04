6 ayda 20 ülke ile onlarca anlaşma

Türkiye, bu yılın ilk 6 ayında Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Ortadoğu'ya çok sayıda ülkeyle savunma, askeri işbirliği ve güvenlik alanları başta olmak üzere çok sayıda işbirliği anlaşması imzaladı. Afrika açılımı kapsamında bölge ülkeleri ile diplomatik, ticari ve ekonomik ilişkilerini güçlendiren Türkiye, askeri alanda da 'Kara Kıta' ülkeleri ile işbirliği yapıyor. Bu kapsamda altı ayda 10 Afrika ülkesi ile ikili anlaşmalar imzalandı. Başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla Asya ülkeleri ile de çeşitli alanlarda işbirliğine gidildi. Azerbaycan'la güvenlik işbirliği anlaşmasına ek olarak, karşılıklı askeri yardımı öngören Şuşa Beyannamesi yürürlüğe girdi. Türkiye ve Özbekistan arasında terör, terörizmin finansmanı ve organize suçlarla mücadelede karşılıklı operasyonel bilgi paylaşımı anlaşması yapıldı. Kırgızistan ile hava taşımacılığı anlaşması kapsamında ücret tarifelerinin belirlenmesi, Türkmenistan ile ise eğitim alanında işbirliği kapsamında mutabakat zaptı yapıldı. Ayrıca Güney Kore'yle vergi kaçakçılığına engel olmak amacıyla protokol imzalandı.Yılın en önemli anlaşmalardan birisi de Körfez ülkesi Katar'la yapıldı. Kasım ayında Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası dolayısıyla ülkede görevlendirilecek Türk Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen protokol imzalandı. Kuveyt'le ise İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuveyt Devleti Milli Muhafız Komutanlığı arasında eğitim ve öğretim alanında işbirliğine gidildi. Öte yandan, Arnavutluk ile imzalanan sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması anlaşması, Kosova ile ise ortak film yapım anlaşması imzalandı. Son olarak Polonya'yla da savunma sanayinde yapılacak işbirliği esnasında savunma sanayii güvenliğinin sağlanması için 'gizlilik' anlaşması onaylandı.