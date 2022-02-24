6 bin kilometrelik eş yolculuğu

Okyanusun dev canlıları hakkında yapılan bir araştırma bilim dünyasını şaşkına çevirdi. 15 metre uzunluğa ve 41 ton ağırlığa ulaşabilen kambur balinaların, eş bulabilmek için yaptıkları yolculuğun düşünülenden daha uzun olduğu belirlendi. Araştırmaya göre kambur balinalar, çiftleşmek için 6 bin kilometre kadar yol alabiliyor. Bu mesefa Türkiye-Bangladeş
arasına denk geliyor. Kuzey Pasifik'tekiler yazlarını genelde Alaska ve Kanada çevresinde beslenerek geçiriyor ve kışın üremek için Meksika ve Hawaii yakınlarındaki sulara göç ediyor.