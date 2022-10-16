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Giriş Tarihi: 16.10.2022 19:18 Son Güncelleme: 16.10.2022 19:19

6 kişiyi öldüren seri katil, yeni kurban ararken yakalandı

AA
6 kişiyi öldüren seri katil, yeni kurban ararken yakalandı

ABD’nin California eyaletinde 6 kişinin ölümünden sorumlu tutulan seri katil zanlısı, yeni bir kurban arayışındayken yakalandı.

Stockton Polis Departmanı Şefi Stanley McFadden, 43 yaşındaki Wesley Brownlee'nin "yeni bir kurban arayışı içindeyken" yakalandığını duyurdu. McFadden, "Gözetleme ekibimiz şüpheliyi takip etti ve davranış kalıplarını izledi. İnanıyoruz ki avlanmaya çıkmıştı, yeni bir öldürme görevindeydi. Yakalanmasıyla yeni bir cinayeti önlediğimize eminiz." ifadelerini kullandı.

6 ERKEK CİNAYETİNİN FAİLİ

Polis şefi, zanlının yakalandığı sırada üzerinde siyah elbise ve maske ile ateşli silah bulunduğuna dikkati çekti. Brownlee'nin, eyaletin Stockton kentinde 8 Temmuz-27 Eylül tarihlerinde herhangi bir tahrik olmadan gece vakti silahla vurularak öldürülen yaşları 21 ila 54 olan 6 erkek cinayetinin faili olduğu düşünülüyor.

SALI GÜNÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Polis, gözaltındaki Brownlee'nin, cinayet suçlamasıyla salı günü hakim karşısına çıkacağı bilgisini paylaştı.

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6 kişiyi öldüren seri katil, yeni kurban ararken yakalandı
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