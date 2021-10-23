66 milyon yıl önce yok olan dinozorlar klonlanacak

THE Sun
'da yer alan habere göre, bilim insanları, Kuzey Çin
'de volkanik kül altında yeni keşfedilen fosilde bulunan DNA'nın şimdiye kadar gözlemlenen ilk genetik kod olabileceğine inanıyor. Bilim insanları, bu keşfin 66 milyon yıl önce yok olan dinozorları klonlamalarına ve bu dev canlıların insanlarla birlikte yaşamalarına da olanak sağlayabileceğine dikkati çekti. Çin Bilimler Akademisi
'nden bir ekip tarafından keşfedilen fosil, 125 milyon yıl önce yaşamış ve volkanik küllerin içinde mükemmel bir şekilde korunmuş 'caudipteryx' cinsine ait bir dinozor uyluk kıkırdağı parçası. Profesör Alida Bellol
, "Bu dinozorun DNA dizisini yeniden oluşturabilmeyi umuyoruz" dedi.