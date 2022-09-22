6’lı masadaki kriz İngiliz medyasında! Çok çarpıcı manşet: Dağılmaya başladılar

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Gazete, "Hem HDP'den hem de İyi Parti'den yetkililer en sonunda ilk turda kendi adaylarıyla cumhurbaşkanlığı oylamasına çıkma kararı alıp eğer olursa ikinci turda Erdoğan karşısında kalan adaya destek verebilirler" sözleri ile muhalefet bloğunun hamlesi ile ilgili bir iddiada bulundu.

Muhalafet partileri arasındaki ilişkilerin oldukça kırılgan bir yapıya sahip olduğunu iddia eden gazete, "Teoride Erdoğan'a karşı birleşen liderler birlikte çay bile içmiyorlar" ifadelerini kullandı. İyi Parti'nin lideri Meral Akşener'in HDP ile aynı masaya asla oturmayacağını söylemesi üzerine HDP'den de benzer bir yanıt geldiğine dikkat çeken gazete, "İttifakın merkezinde CHP ve İyi Parti var. Her ne kadar iki partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener birlikte çalışmaya baş koysa da aralarında gelecek seçim için derin ve giderek büyüyen strateji anlaşmazlığı var" yorumunu yaptı.